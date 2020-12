Covid: in Basilicata 73 nuovi positivi e cinque morti Ricoverati a quota 94, sette nelle terapie intensive

POTENZA,Nelle ultime 24 ore in Basilicata sono 73 i nuovi positivi al covid, emersi dall’esame di 853 tamponi, mentre sono cinque le persone morte a causa del virus: lo ha reso noto la task force regionale.

Dei 73 nuovi positivi, solo 67 sono residenti in Basilicata.

In totale, i lucani “attualmente positivi” sono 5.776. dei quali 5.682 sono in isolamento domiciliare. In totale, i morti dall’inizio dell’emergenza sono 235. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 94, sette delle quali nelle terapie intensive.

(ANSA)