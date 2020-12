SENISE: GESTIONE PANDEMIA COVID-19 AVVISO PER I CITTADINI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI

IL Sindaco al fine di contenere la diffusione dell’infezione da SARS-COV-2,invita tutti i cittadini, provenienti da altre regioni a COMUNICARE un loro eventuale ritorno, telefonando al cell:349/6275014.

Per gli interessati verranno di seguito effettuati gratuitamente tamponi molecolari in modalità drive-in, in collaborazione con l’USCO (Unità Speciale Covid-19 Distretto di Senise).

In attesa dell’esito del tampone sarebbe opportuno osservare un periodo di isolamento volontario.

Senise li 15/12/2020

Il Sindaco

dott.Giuseppe Castronuovo