Coronavirus, in Basilicata 46 nuovi casi di contagio e 3 persone decedute

Sono 48 i lucani risultati positivi al Covid-19 in Basilicata nelle ultime 24 ore, grazie anche ad un numero basso di tamponi effettuati e processati, solo 706 in un giorno. Tre le persone decedute nell’ultimo giorno, mentre non è ancora stato reso noto il dato relativo alle persone guarite, che dovrebbe aggirarsi sulle 50. Non lo ha specificato la Task Force della Regione Basilicata, così come non si sanno i paesi di residenza sia dei nuovi positivi, sia dei guariti e deceduti. Rispetto al numero basso di tamponi processati, la Regione ha fatto sapere che “il numero totale dei tamponi molecolari processati in data 9 dicembre 2020 è stato condizionato dall’esecuzione dei test rapidi di screening effettuati in pari data dagli operatori delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti”.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati processati 163.918 tamponi molecolari, di cui 152.723 negativi. Attualmente in Basilicata sono circa 6.100 le persone positive al Covid-19.

notizia in aggiornamento..