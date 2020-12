Scontro tra un’ambulanza del 118 e un camion, grave una donna L’incidente è avvenuto sulla statale Tito-Brienza, altri tre feriti

POTENZA, 03 DIC – Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che stamani, sulla statale 95 Tito-Brienza, ha coinvolto un’ambulanza del 118 “Basilicata soccorso” e un camion: un’infermeria è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza.

Nei pressi di Tito (Potenza), l’ambulanza, partita da Villa d’Agri di Marsicovetere e diretta al San Carlo di Potenza, è andata a sbattere – per cause in fase di accertamento -contro il camion che era fermo ai margini della strada.

(ANSA)