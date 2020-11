Covid: scuole chiuse; Tar, esame del ricorso il 2 dicembre I giudici, “misure appropriate” per bilanciare interessi

MATERA, 24 NOV – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata esaminerà il prossimo 2 dicembre, in camera di consiglio, a Potenza, il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza con la quale sono state chiuse le scuole in Basilicata a causa della nuova ondata dell’epidemia.

Lo si è appreso stamani a Matera, dove vivono molti dei genitori che hanno presentato il ricorso contro l’ordinanza numero 44 del presidente della Regione Basilicata, emanata il 15 novembre scorso.

(ANSA)