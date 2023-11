In orbita oltre 5.000 satelliti Starlink

Hanno superato quota 5.000 i satelliti in orbita di Starlink, la costellazione per connessioni internet realizzata da SpaceX.

Altri 23 satelliti sono stati infatti rilasciati nel lancio della notte scorsa, alle 00:20 ora italiana, avvenuto con un razzo Falcon 9 dalla base di Cape Canaveral (Florida).

In totale sono ora in orbita ben 5.011 satelliti Satrlink, circa 50 dei quali non sono più operativi.

Un numero simile appariva impossibile appena pochi anni fa e destinato a crescere perché nei prossimi anni gli Starlink potrebbero più che raddoppiare.

Nel lancio avvenuto nella notte, il razzo Falcon 9 ha portato in orita i satelliti nel suo ottavo lancio; il suo stadio principale è quindi rientrato a Terra dopo circa 8 minuti, poggiandosi sulla nave drone Just read the instructions, che era in attesa al largo, nei pressi delle Bahamas.

A tenere il conto sul numero dei satelliti in orbita, dati che non vengono rilasciati dall’azienda di Elon Musk, è il sito specializzato gestito da Jonathan McDowell, un appassionato che tiene traccia di tutti i satelliti lanciati in questi ultimi anni, fornendo anche dati preziosi alla comunità di astronomi e astrofotografi.

Il lancio di questa notte è stata la 90esima missione orbitale per SpaceX in 365 giorni, un incredibile numero di lanci che però la stessa azienda texana vuole ulteriormente migliorare nei prossimi anni puntando a chiudere il 2023 effettuando almeno 100 lanci e salire a 144 nel 2024.

ANSA