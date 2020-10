Gal Start 2020 presenta “Basilicata Cineturismo Experience

7, 10 e 11 ottobre 2020: Il Metapontino e il Basso Sinni per una tre giorni di cine tour, incontri e proiezioni per promuovere il cineturismo e il viaggio in Basilicata, da anni al centro dell’innovativo progetto di marketing territoriale del Gal Start 2020.

La Basilicata è sempre stata terra di cinema, offrendo le sue location, a partire dal secondo dopoguerra, alle produzioni cinematografiche, autentica e amata da registi italiani e stranieri come Lina Wertmüller, Pier Paolo Pasolini, Gabriele Salvatores, Mel Gibson, Cary Fukunaga.

Il Gal Start 2020 in collaborazione con CineParco Tilt/Concreto presenta le tre giornate del Cinema, viaggio e Basilicata il 7, 10 e l’11 ottobre 2020 da una costa all’altra, dai Calanchi alla Luna a Marte fino ai paesaggi dell’anima e alla Magia.

“Basilicata Cineturismo Experience”, l’innovativo progetto del Gal Start 2020, nato nel 2014, da una felice intuizione di Giuseppe Lalinga con il supporto artistico e progettuale del regista Giuseppe Marco Albano, tiene insieme cinema, cultura, turismo e autenticità e pone al centro l’esperienza cinematografica per la valorizzazione e promozione del territorio.

Questa edizione, pur mantenendo come punto di riferimento il rapporto tra cinema e territorio, esplorerà il viaggio, non più, in chiave esclusivamente turistica, ma sviluppando le sue molteplici espressioni e sfaccettature. Il viaggio è, infatti, uno dei temi privilegiati del racconto cinematografico.

Tre giorni – ha dichiarato il presidente del GAL START 2020 Leonardo Braico – alla scoperta di Scanzano Jonico, Tursi, Pisticci e Colobraro, attraverso un percorso ad alta intensità emozionale tra cine passeggiate, incontri, proiezioni in anteprima con artisti, astronomi, esperti di cinema, musicisti, operatori culturali e la presenza dell’attore Paolo Briguglia tra i protagonisti del film “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo.

La manifestazione prevede un ricco programma di appuntamenti, di seguito il calendario dettagliato:

7 OTTOBRE 2020

SCANZANO JONICO

h 16:30 / Piazza A. Gramsci

Cine passeggiata “Sulle tracce di – Basilicata coast to coast” con l’attore Paolo Briguglia.

TURSI

h 19:30 / Cinema parrocchiale

Cine Talk “Cinema.Viaggio.Basilicata”

Intervengono:

Salvatore Cosma – Sindaco di Tursi

Leonardo Braico – Presidente Gal Start 2020

Pasquale Morisco – Consigliere CDA GAL START 2020

Vittorio Restaino – Autorità di gestione del PSR Basilicata 2014/2020

Salvatore Verde – Lucana Film Commission

Domenico Romaniello – Direttore Gal Percorsi

Giuseppe Lalinga – Direttore Gal Start 2020

Modera: Fabio Morici

Fabio Morici dialoga con l’attore/autore Paolo Briguglia

Musiche da film: Alessio Giove – Rita Ciccarone

Cine Visioni Proiezione del film – “Basilicata coast to coast”. In sala l’attore Paola Briguglia

10 OTTOBRE 2020

PISTICCI

h 16:30 / Calanchi di Pisticci

Cine passeggiata “Viaggio sulla Luna. I calanchi location per film di fantascienza” percorso a cura dell’esperto Armando Corridore e l’astronomo Pippo Bianco.

h 19:30 / Agriturismo “Il Calanco”

Cine Talk “Cinema.Viaggio.Basilicata”

Intervengono:

Viviana Verri – Sindaco di Pisticci

Leonardo Braico – Presidente Gal Start 2020

Giuseppe Lalinga – Direttore Gal Start 2020

Armando Corridore – Editore, esperto di cinema di fantascienza

Pippo Bianco – Astronomo/Centro di Geodesia Spaziale di Matera

Modera: Fabio Morici

11 OTTOBRE 2020

COLOBRARO

h 16:30/Centro Storico

Cine passeggiata “Sulle tracce magiche della città”.

h 19:30 / Chiostro Convento

Cine Talk “Cinema.Viaggio.Basilicata”.

Intervengono:

Andrea Bernardo – Sindaco di Colobraro

Nicola Caruso – Vice presidente Gal Start 2020

Rosanna De Pizzo – Consigliere CDA Gal Start 2020

Ferdinando Mirizzi – Docente Unibas

Anna Elena Viggiano – Consulente Gal Start 2020

Piergiorgio Quarto – Presidente della III Commissione Attività Produttive, Territorio e Ambiente Regione Basilicata

Cine Visioni Prima assoluta dei 5 cortometraggi sul tema della magia in Basilicata realizzati da 5 filmmaker under 35 nell’ambito del progetto di residenza cinematografica “Sud e magia” prodotto da Allelammie Film e Siae Per chi Crea/Mibact