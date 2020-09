Sindacati: “Serve una risposta forte pure per la Basilicata” A Potenza la mobilitazione promossa da Cgil, Cisl e Uil

POTENZA, 18 SET – Anche da Potenza “lanciamo un messaggio forte ripartendo dai giovani e dal lavoro, e anche in Basilicata c’è bisogno di una risposta forte, così come il Sud deve recuperare il gap infrastrutturale, con l’appello all’ascolto delle ragioni di chi sente sulla pelle la crisi, come i lavoratori e le famiglie”.

E’ il messaggio dei segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Summa, Enrico Gambardella, e Vincenzo Tortorelli, stamani a Potenza, nel corso della manifestazione nazionale “Ripartire dal lavoro”, promossa dai sindacati.

(ANSA)