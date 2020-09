Loredana Bertè, tanti progetti per celebrare i suoi 70 anni

Il 20 settembre 2020 Loredana Bertè compie 70 anni e sarà un grande compleanno da ricordare con una festa che durerà un anno intero: tanti progetti e attività fino al 20 settembre 2021.

Il giorno del suo compleanno si parte subito con un nuovo logo e il restyling del sito e di tutti i canali social. Il 18 settembre invece, come anteprima uscirà l’esclusiva ristampa in vinile di “Loredanabertè”: il primo appuntamento della “70Bertè – Vinyl collection” con il logo ideato dalla stessa artista.

Cinque pubblicazioni in edizione limitata per celebrare la fuoriclasse della musica italiana.

“Loredanabertè”, pubblicato originariamente nel 1980 con la hit In Alto Mare, è uno degli album più rappresentativi della Bertè e può essere considerato l’album di svolta “funky” della cantante.

Prodotto da Mario Lavezzi (che firmava anche gran parte dei brani), “Loredanabertè” è composto da canzoni indimenticabili tra cui oltre a “In alto mare” spicca “Buongiorno anche a te”, scritta da un giovane Pino Daniele, così come “Un po’ di tutto”, mentre “Diverse libertà” porta la firma di Ron.

La serie “70Bertè – Vinyl collection” prevede la pubblicazione in vinile di altri quattro dischi: a novembre 2020 (Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza Contro le Donne) uscirà il 45 giri di “Fiabe / Anima vai”; ad aprile 2021 (Record Store Day 2021), “T.I.R.”, l’album che consacra l’artista “Rivelazione dell’anno 1977”; a giugno 2021 (Pride 2021) l’album “Traslocando”, inserito dalla rivista Rolling Stone nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Infine a settembre 2021, per il 71esimo compleanno di Loredana, sarà pubblicato il vinile “Bandabertè'”, quarto album della sua discografia contenente “…E la luna bussò”.

