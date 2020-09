Dopo le scuole di Senise, Episcopia, Roccanova, San Giorgio Lucano, continua il service del club Rotary Senise Sinnia

Un semplice gesto di vicinanza e di solidarietà al mondo della scuola in questo difficilissimo momento di avvio dell’anno scolastico 2020/2021.

A fare gli onori di casa la Dirigente scolastica prof.essa Sabina Tartaglia con la quale sono state esaminate varie proposte in vista di una fattiva collaborazione grazie ai vari progetti già avviati dal Distretto Rotary 2120 e approvati dal MIUR, mirati sia all’ampliamento delle conoscenze per gli allievi, sia alle singole iniziative di approfondimento su tematiche specifiche da concordare con il corpo docenti.

La dirigente Tartaglia nel suo ringraziamento al club Rotary Senise-Sinnia per questa grande sensibilità al mondo della scuola ha assicurato ampia adesione e soddisfazione per le iniziative proposte da mettere in campo.