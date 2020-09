LEGO LANCIA IL SET DI DIAGON ALLEY DELLA SAGA DI HARRY POTTER

Per celebrarla degnamente Lego ha lanciato il set che riproduce perfettamente Diagon Alley, la strada commerciale dei maghi e tra le location più iconiche della saga, da oltre 5.000 pezzi e 14 personaggi inclusi, in testa Harry, Ron ed Hermione, insieme a George e Fred Weasley, ma anche soggetti inediti come il gelataio Florian Fortebraccio e il fotografo della Gazzetta del Profeta

La ricostruzione architettonica ha stupito per la sua fedeltà al set originale anche Marcos Bessa, Lego Harry Potter Design Lead, per il quale è stato il più grande progetto mai disegnato.

La campagna di lancio include un’esperienza in realtà aumentata sul sito www.LEGO.com/EnterTheMagic: bisogna accedere via mobile, scannerizzando in alternativa il codice QR esposto nei negozi Lego, e una volta dentro si riceverà il benvenuto dei gemelli Weasley.

Tra l’altro, gli attori che li hanno interpretati nella saga, James e Oliver Phelps, si sono divertiti a creare i propri codici QR con i mattoncini come racconta questo video.

Seguendo le loro istruzioni, ogni fan potrà costruire il proprio codice.