Calcio Eccellenza lucana: Il Real Senise conferma i portieri Zarzo e Marino

Proseguono le manovre di calcio mercato in casa Real Senise. Infatti è di qualche ora fa la notizia delle riconferme dei due portieri Cristian Zarzo e Domenico Marino. Due ragazzi di assoluto valore, che avranno in questa stagione come preparatore l’esperto Ammirata, che dunque avrà la possibilità di mettere a disposizione dei due giocatori, la propria esperienza. Dunque anche in questa stagione il neo allenatore del Senise Logarzo, avrà a disposizione due portieri di assoluto valore, che stanno già lavorando da qualche giorno sul prato verde del «Giamabattista Rossi». Ma il mercato della compagine di «patron» Spaltro, di certo non finisce qui, perché il diesse Salvatore Marino, sicuramente ha qualche altro colpo in canna.

Rocco Sole