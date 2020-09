In Basilicata vendemmia 2020 da 83 mila ettolitri Si ipotizza un -5% rispetto al 2019 ma con uve di ottima qualità

POTENZA, 04 SET – In Basilicata per la prossima vendemmia si ipotizza una produzione complessiva di 83 mila ettolitri di vino, (-5% rispetto al 2019): è quanto ha reso noto, in un comunicato, la Cia, sulla base di un rapporto di Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini.

Il clima è stato “molto favorevole” e “le piogge sono state sempre abbondanti e ben distribuite su tutto il periodo stagionale, così da permettere un corretto assorbimento da parte della pianta e, nel contempo, poter intervenire con trattamenti fitosanitari a cadenza regolare”.

Il 2020 si presenta quindi, secondo il rapporto, con uve di ottima qualità, sostenute da un andamento climatico sostanzialmente positivo, che prefigurano interessanti aspettative per i vini provenienti da questa vendemmia.

