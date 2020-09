Il candidato Sindaco della Lista “Senise nel Futuro” e tutti i candidati Consiglieri per rispetto di quanto accaduto al candidato alla carica di consigliere comunale della lista “Impegno Comune per Senise e il territorio”, prof. Filippo Gazzaneo, esprimendo vicinanza e in attesa che giungano liete notizie, decidono di rinviare a data da destinarsi l’iniziativa stabilita per venerdì 4 settembre 2020.