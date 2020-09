Giulia De Lellis protagonista anche a Venezia 77

Giulia De Lellis è protagonista anche a Venezia 77. L’influencer torna al Lido come la più consumata delle dive. Annuncia sul social che è arrivata alla Mostra del Cinema e si fa vedere sul motoscafo in laguna. Poi all’arrivo, posa per i tanti fotografi che l’aspettano

Ha scelto un look total white. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tornata single dopo il nuovo crack con Andrea Damante, indossa un minidress bianco tutto volant. Occhiali e scarpe in tono. Ha leggermente schiarito i capelli, nonostante in passato avesse detto che non avrebbe più toccato il suo colore naturale: solo qualche colpo di luce per rinnovarsi un po’.

Sotto i riflettori si sente a suo agio ormai. Giulia, 24 anni, sorride. E’ un periodo in cui non si sente al massimo.

Nel dare il benvenuto a settembre martedì scorso ha scritto: “Malinconica, distratta, con gioia (che da qualche parte, in una delle mie incredibili borse ritroverò). Positività e tanti sogni ancora da realizzare, vi auguro un meraviglioso inizio anno… Sì perché per me l’anno vero inizia a Settembre, inizia ora!”. Il suo personalissimo Capodanno prende il via a Venezia 77, super mondana più che mai

