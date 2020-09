Rocco Hunt e Ana Mena primi su YouTube

La classifica dei brani piu’ ascoltati in Italia su YouTube è dominata dai tormentoni estivi. In prima posizione c’è il rapper Rocco Hunt e l’attrice spagnola Ana Mena, con “A un passo dalla luna”.

Seconda posizione per i salentini Boomdabash e Alessandra Amoroso con “Karaoke”. Guadagnano il gradino piu’ basso del podio la rapper Baby K e l’influencer Chiara Ferragni.

Scende al quarto posto Master KG e il suo successo dance “Jerusalema”, la cantante nigeriana Nomcebo Zikode.Confermato il quinto posto per Fred De Palma che, insieme alla brasiliana Anitta, canta “Paloma”.

Sesta posizione per la premiata ditta Takagi & Ketra con “Ciclone”, brano per il quale hanno coinvolto Elodie e i ritrovati Gipsy King.

Settimo posto dove troviamo l’ex “Amici di Maria De Filippi” Irama con la sua “Mediterranea”.

Nuova entrata direttamente in ottava posizione per i BTS, massimi esponenti del K-Pop, il pop sudcoreano esportato poi in tutto il mondo con numeri stratosferici, la canzone si intitola “Dynamite” e ha raccolto in pochissimi giorni oltre 260 milioni di ascolti.

Nono posto per la trap di Shablo “M’ manc”, in cui il giovanissimo e’ accompagnato dal compaesano Geolier e dal principe del genere Sfera Ebbasta.

Guadagna la top ten per chiuderla Mahmood con “Dorado”, brano prodotto da Dardust (stessa squadra che

vinse nel 2018 il Festival di Sanremo con “Soldi”) e in cui il ragazzo di padre egiziano e’ accompagnato da Sfera Ebbasta e il colombiano Feid.