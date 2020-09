Musica: per Colore 10 anni di attività insieme a tanti Vip italiani

Lui si chiama Mattia Colore, è un cantautore premiato, vincitore del Premio Italiano Canzone Italiana d’Autore, ed ha collaborato con artisti del calibro di Leonardo Pieraccioni, Angelo Pintus ed altri nomi famosi dello spettacolo.

Per festeggiare i suoi primi 10 anni di attività ora Colore pubblica un cofanetto speciale con 24 canzoni, registrate tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Il cofanetto si chiama “Best of Colore“, e uscirà il 12 settembre prossimo su Spotify ed in tutti i negozi digitali, oltre ad una versione su Cd.

Tra i brani inclusi nello speciale cofanetto da collezione, arricchito da versioni acustiche e brani mai pubblicati prima, si va da “Un Fantastico Via Vai”, colonna sonora del film di e con Leonardo Pieraccioni, a “Permesso“, a “La tua faccia come il culo“, sino a “Se Solamente”.

L’inedito estratto dall’album è “Common people“, il primo in inglese per l’artista, registrato nel suo studio a Delray Beach, in Florida.

Il videoclip della canzone è un esempio di come la quarantena possa stimolare la creatività, e di come a volte basti un telefonino e la giusta giornata per girare un video musicale.