ECCELLENZA LUCANA: IL REAL SENISE PRESENTA LOGARZO

SENISE – Inizia col botto la stagione calcistica del Real Senise del presidente Spaltro e del Ds Salvatore Marino.

In mattinata è stato presentato alla stampa il nuovo allenatore che guiderà la squadra sinnica nel prossimo campionato di Eccellenza.

Si tratta di Pasquale Logarzo con un passato glorioso da calciatore, lo ricordiamo tra le file della Salernitana, del Cosenza e del Pisa, e da allenatore nelle principali squadre si Serie D.

Lo scorso anno ha guidato il Rotonda in Eccellenza Lucana e quest’anno è pronto a sposare un progetto importante e ambizioso proposto dalla società sinnica.

Nell’occasione , in merito alla scelta, Mister Logarzo ha dichiarato” Mi ha spinto l’amicizia verso il Ds Salvatore Marino che mi ha proposto di allenare il Senise una società gloriosa con il passato in serie D e ha proposto un progetto stimolante e di lungo periodo”.

In merito al prossimo campionato di Eccellenza, ha detto “non sarà come l’anno scorso non ci saranno squadre ammazza campionato quindi le partite le giocheremo a viso aperto con tutti”.

Sulle prime indicazioni che darà sin dal primo allenamento ha detto”Ci saranno delle regole da rispettare soprattutto sul comportamento dentro e fuori dal campo”.

Soddisfatto anche il Ds Salvatore Marino che ha detto”Era importante aprire la stagione con un allenatore di questo calibro, so come opera, in passato abbiamo lavorato insieme a Francavilla, perciò la scelta è caduta su di lui.

Ho voluto affidare la squadra a una persona competente e sono sicuro della scelta che ho fatto in modo oculato e su persone di fiducia che conosco” .

In merito al nuovo gruppo ha dichiarato” il gruppo è quasi tutto quello di dicembre scorso, alcuni sono andati via, poi se ci sarà da fare qualche modifica, la faremo strada facendo”.

Dunque inizia col piede giusto la nuova stagione del Real Senise in attesa di nuovi innesti che riguarderanno in particolare una rosa già ricca di calciatori interessanti ma che dovrà essere ritoccata in alcuni reparti.

Vincenzo Roseti