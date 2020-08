SENISE accoglie il Polo Didattico Universitario Unipegaso e Unimercatorum: FORMASINNI

Presso l’associazione culturale Formasinni è attivo un centro di formazione di eccellenza, nel quale si svolgeranno i progetti didattici, educativi e formativi delle Università Pegaso e Mercatorum.

Tra le più importanti università telematiche europee per numero di iscritti e per l’imponente offerta formativa, Unipegaso e Unimercatorum contano oltre 100 mila iscritti, 28 corsi di laurea, più di 300 percorsi post laurea e 100 sedi d’esami in tutta Italia.

L’apertura del Polo didattico rappresenta un’ottima opportunità per l’intero territorio e per chi intende intraprendere un percorso universitario senza trasferirsi in un’altra città.

Per i giovani diplomati sono applicate delle rette assai convenienti e concorrenziali e per gli adulti, che già lavorano e intendono comunque raggiungere il traguardo della laurea, esiste la valida possibilità di studiare in modo comodo e flessibile su piattaforma accessibile 24h.

Per conoscere l’offerta formativa e per ricevere orientamento e supporto è possibile contattare il Polo didattico al numero verde 800.818.705

ASSOCIAZIONE FORMASINNI VIA 2 AGOSTO 1980 SENISE