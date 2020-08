MARCO CECCHI “All my dreams”: Quando i sogni si realizzano con la musica

Marco Cecchi, pubblica il suo primo singolo dal titolo “All my dreams” (Gibis Music).

Il brano, composto da Fabio e Luigi Mosello, è di carattere molto introspettivo.

Lo swing, genere preferito dal giovanissimo interprete, esalta le qualità canore del ragazzo che trova nell’ esprimersi musicalmente la propria giusta dimensione.

Un testo che racconta di un dialogo interno, in cui l’autore riflette sull’ amore per la vita, sui di dubbi esistenziali e sulle piccole cose che rendono positive le giornate ed emanano quell’energia che diventa motore di speranza per la vita e per il futuro dell’umanità: tutto questo è cio’ che Marco vuole esprimere durante le sue esecuzioni.

“All my dreams” è un brano delicato che lascia ampio spazio alla vocalità’ dell’ interprete.

L’ arrangiamento, ben congeniato con interventi di cori e fiati che sottolineano i momenti musicali piu’ descrittivi, è sapientemente dosato per poter accompagnare la danza delle note di Marco.

Il diciassettenne Cecchi, toscano d.o.c. , è un artista molto sensibile che inizia a studiare canto presso la scuola musicale del soprano Cosetta Gigli, la quale, da ottima talent scout, lo inoltra nel mondo discografico.

Attualmente Marco si esibisce nelle migliori localita’ balneari della Versilia allietando con il suo repertorio rigorosamente swing, le serate dei turisti che rimangono sempre esterefatti per la sua vocalità.

Con il singolo “All my dreams“, il giovane interprete entrerà a pieni voti nel panorama musicale italiano strizzando l’ occhio pero’ anche a quello internazionale.

