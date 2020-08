GIUDI Flower & Snakes

L’incredibile artista ceco-italiana dell’Alt Pop Giudi ha pubblicato il suo futuro ispirato agli anni ’80: singolo synthwave retrò e video musicale “Flower & Snakes”

Giudi usa il simbolismo dei fiori e dei serpenti come rappresentazione della femminilità e della purezza contro la sessualità e la predazione nella celebrazione della femminilità in tutte le sue forme ampie e diverse nel 21 ° secolo.

Premiere Red Bull del video musicale “Flower & Snakes” l’8 agosto

Video musicale diretto da Martin Smekal per No Wave Back / Choose your Wave

Direzione artistica di Jakub RA

Uno degli artisti più creativi attualmente nella musica, la pluripremiata star dell’Alt Pop Giudi combina la musica con la moda e le arti visive, con temi come la moda sostenibile e la diversità nella società.

Oltre ad esibirsi in importanti sfilate di moda e festival musicali, la sua musica è in rotazione nelle stazioni radio di 6 continenti in oltre 40 paesi.