SELEZIONE ARPAB, PUBBLICATO ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI

E’ stata pubblicata con delibera n. 108 del Commissario Straordinario, l’approvazione degli elenchi dei candidati ammessi e esclusi agli avvisi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 80 unità da impegnare per 18 mesi nel progetto Masterplan dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata.

Le domande pervenute, si ricorda, sono complessivamente 2635.

Dopo essere stata esaminata ciascuna candidatura dei partecipanti, osservando i dettami degli avvisi di selezione e nei Decreti del Ministero Università e Ricerca vigenti per le equipollenze dei diplomi di laurea e, previa verifica dell’inesistenza di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità, i funzionari amministrativi dell’Arpab hanno redatto l’elenco dei partecipanti relativo ai codici di selezione di ciascuna domanda.

L’esclusione di alcuni candidati è da attribuirsi all’omessa indicazione del titolo di studio e al mancato possesso del titolo di studio richiesto.

Con questo atto l’Agenzia si impegna, inoltre, ad adottare ogni più opportuno provvedimento per la selezione rivolta alle figure di “Collaboratori tecnici/ tecnici /professionali con diploma di laurea in “Scienze biologiche” (L-13) e “Biologia” (LM6).

Selezione, quest’ultima, che ha visto il ricorso al Tar per il suo annullamento da parte dell’Ordine Nazionale dei Biologi e che, avverso il richiamato ricorso, l’Agenzia ha predisposto prontamente memoria difensiva.

Con la pubblicazione della delibera n. 108/2020 si considera immediatamente efficace il provvedimento nei confronti dei candidati ammessi e di quelli esclusi a far data dal 10 agosto.

Il provvedimento è consultabile sul sito agenziale nella sezione “Amministrazione trasparente- Sezione Bandi di Concorso” e sull’albo pretorio-on line.

In tempi brevi sarà comunicato l’avviso del diario per la preselezione e per la selezione di ciascun profilo professionale.