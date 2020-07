Ospedale Lagonegro, Piro plaude a donazione reparto pediatrico

“La donazione da parte dello studio legale dell’avvocato Concetta Iannibelli di Lagonegro di importanti strumentazioni salva vita al reparto pediatrico dell’Ospedale S. Giovanni di Lagonegro, due monitor Philips Goldway portatili per il monitoraggio cardiaco e un saturimetro per il monitoraggio respiratorio, di cui non era dotato, è un significativo atto di solidarietà sociale che come tale va riconosciuto perché l’impegno solidale è innanzitutto un valore da tenere sempre vivo”.

A sostenerlo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Francesco Piro, sottolineando tra l’altro “il nobile gesto che è rivolto in particolare alla tutela della salute dei bambini”.

“Gli strumenti tecnici sono ancora più necessari in questa fase di emergenza sanitaria che – evidenzia Piro – non si può certamente considerare superata ed anzi richiede un’attenzione sempre alta, direttamente per il monitoraggio respiratorio, ma anche per le problematiche cardiache che come confermano i medici cardiologi sono purtroppo aumentate dalla fase più acuta della pandemia. Condivido, inoltre, il giudizio dell’avvocato Iannibelli sull’ottimo lavoro della cardiologa dott.ssa Vertullo insieme alla necessità espressa per il potenziamento di una struttura pubblica, ‘essenziale per la Comunità lagonegrese’, e l’assicuro che il mio impegno istituzionale e politico è in questa direzione”.

“Quanto ad altre iniziative di solidarietà annunciate – conclude Piro – ribadisco la disponibilità a dare il mio contributo sottolineando il messaggio inviato all’intera comunità di Lagonegro perché il bene comune sia sempre e comunque un obiettivo da perseguire tutti insieme. Ciascuno può farlo con piccoli o grandi gesti”.