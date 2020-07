Elezioni, c’e’ il decreto del ministro Lamorgese: si vota il 20 e il 21 settembre

Con Decreto del Ministro dell’Interno del 15 luglio 2020 sono state fissate per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

Nelle stesse giornate si voterà per il Referendum costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, per le elezioni Regionali e per le elezioni Comunali.

I seggi saranno aperti la domenica dalle ore 7 alle ore 23 ed il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.