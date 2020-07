Il PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio della Basilicata aderisce alla partnership con Ebay, uno dei principali marketplace mondiali, per promuovere la diffusione del commercio elettronico.

Condizioni agevolate, supporto e formazione per le imprese che apriranno il proprio e-commerce.

Potenza, 20 luglio 2020 – Tra i vari cambiamenti indotti dal Covid-19 c’è sicuramente una nuova consapevolezza nel fare acquisti: il lockdown ha fatto apprezzare ulteriormente le consegne a domicilio, determinando una forte spinta agli acquisti online.

Parte da queste considerazioni l’accordo tra eBay e 52 Camere di commercio, tra cui quella della Basilicata, attraverso cui si uniscono le forze in una difficile fase economica di ripartenza per essere al fianco delle piccole imprese, aiutandole a creare la propria vetrina sul web, in modo da affiancare un nuovo canale commerciale a quelli tradizionali.

L’e-commerce può rappresentare un’opportunità concreta di innovazione per le imprese del comparto manifatturiero, del commercio e dei servizi.

Questa partnership vuole essere d’aiuto per iniziare a muovere i primi passi a condizioni vantaggiose attraverso il supporto della Camera di Commercio e del Punto Impresa Digitale.

La collaborazione prevede una presenza capillare nei territori ed una gamma di agevolazioni e strumenti per avviare l’e-commerce: dalle attività di formazione al supporto commerciale, a quello promozionale e tecnico, il tutto finalizzato a favorire l’ingresso sui canali di vendita online e ad operare al meglio sulla piattaforma eBay.

Per le imprese aderenti al progetto sono previsti una serie di vantaggi:

– 12 mesi gratuiti per l’apertura di un negozio Standard;

– 6 mesi gratuiti per il negozio Premium;

– 4 mesi e mezzo senza commissione sul valore finale del venduto;

– eBay University, una pagina in cui le imprese potranno trovare materiale informativo, tutorial e il supporto necessario per operare al meglio nel mercato online;

supporto tecnico da parte di eBay per le Camere di Commercio.

Le condizioni sono valide per le imprese che decidono di attivare la propria vetrina su eBay entro dicembre 2020; per avvalersi dello sconto sulle commissioni è necessario aderire entro il 15 novembre 2020.

Per qualsiasi informazione si può scrivere a pid@basilicata.camcom.it