TOWN SOUND & SUD SOUND SYSTEM Mercoledì 22 luglio esce La Uce

Mercoledì 22 luglio esce il video e il singolo La Uce del collettivo di Ascoli Piceno Town Sound, cantato dai Sud Sound System.

Qui il video teaser: https://youtu.be/DurzaP8PzPs

La collaborazione fra Town Sound e Sud Sound System nasce a maggio 2019, per raccontare i suoni del Salento, dato che Town Sound è un progetto audio-visivo itinerante.

Town Sound, nella persona del producer Jacopo Cecchini, ha prodotto il beat a quattro mani insieme a Terron Fabio dei SSS, campionando i suoni simbolo della terra salentina, e Roberto Mancini (Town Sound) ha realizzato il video.

Hanno registrato il mare per creare il pad, campionato il ramo di ulivo che sbatte sul tronco e produce un clap perfetto, inoltre con il fico hanno creato le percussioni per completare il groove. Successivamente utilizzato il vento e alcune registrazioni ambientali per ricreare la percezione uditiva di quei posti di mare fantastici, dando voce ai simboli che più rappresentano il Salento, poi hanno aggiunto un basso e un organo per dare un taglio Reggae / Dub alla produzione. Successivamente i Sud hanno steso il testo della canzone.

La canzone è stata mixata da Stefano Lelii, presso lo studio di registrazione “La Baia dei Porci” di Nereto (TE), in Abruzzo.

Il mastering è stato eseguito dal noto sound engineer Nick Manasseh nel suo mastering studio a Londra.

La copertina è creata dall’illustratore Francesco Saverio Capriotti, in arte Onerio.