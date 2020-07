MODA & FOOD IN PRIMO PIANO IL 24 LUGLIO AL FESTIVAL DELLA MODA ITALIA/INTERNATIONAL A ROMA EUR

GRANDE RIPARTENZA per il FESTIVAL della MODA ITALIA/ INTERNATIONAL di SABINA PRATI e STEFANO RAUCCi

NELLA SPLENDIDA TERRAZZA DEL VILLA EUR PARCO DEI PINI, LA MODA SPOSA IL TALENTO DELLO CHEF ROBERTO DOMINIZI

Si svolgerà il 24 luglio p.v. a partire dalle ore 20,00 nella prestigiosa terrazza del Villa Eur Parco dei Pini di Roma (Piazzale Marcellino Champagnat, 2) un bellissimo evento nel quale moda e food di qualità si fonderanno perfettamente. Alla sfilata e alla presentazione di capi di moda e nuove collezioni si abbinerà infatti un gustoso apericena gourmet preparato dal talentuoso chef Roberto Dominizi, che insieme al suo staff e in collaborazione con l’associazione “Gli Amici di Ratatouille” curerà la parte food della serata. L’organizzazione della parte artistica è invece a cura di Sabina Prati, titolare dell’agenzia Sabina Prati Eventi Moda e Stefano Raucci, voce e volto di RadioRadio, presentatore dello spettacolo.

Ogni dettaglio verrà curato nei particolari: i presenti dovranno prenotare per prendere posto nella bella e spaziosa terrazza del Villa Eur per gustare l’apericena servito al tavolo, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza dettati dagli ultimi DPCM in materia di emergenza sanitaria. Ad affiancare le prelibatezze dello chef Roberto Dominizi, saranno le collezioni moda degli stilisti che hanno aderito all’iniziativa. Occhi puntati dunque sulle modelle della Sabina Prati Eventi Moda che indosseranno le originali creazioni di Arianna Montellanico, del nuovo brand “667” di Viviana Fabiani (entrambe al loro debutto ufficiale proprio in questa tappa romana nel Festival della Moda), e delle stiliste croate Ivanka Braut (con i suoi bellissimi abiti da sposa e da sera di alta moda) e Sladana Krstic (vincitrice nel 2018 del premio Original Fashion all’interno del Festival).

A curare il look delle modelle saranno Francesco Callori e i professionisti del Callori Francesco group Hair Style ,Teento. “Rigraziamo innanzitutto lo chef Roberto Dominizi, un’eccellenza assoluta nel suo settore, per la collaborazione e la disponibilità mostrata – dicono Sabina Prati e Stefano Raucci -. Vogliamo assolutamente ripartire con il Festival della Moda Italia/International e la bellissima terrazza del Villa Eur Parco dei Pini è una cornice ideale per un evento nel quale moda e food sono in simbiosi. Un grazie va agli stilisti che con noi vogliono dare un segnale di ripartenza dopo il lockdown e gli sponsor che accompagnano questa iniziativa (OtticaGold, Sitissimi, Prati Multiservice, Del Brusco Tendocoperture). Tutti i partecipanti saranno seduti nel rispetto delle normative anti-covid e del distanziamento necessario, e l’apericena sarà servita direttamente al tavolo. Un grazie va anche all’associazione Gli Amici di Ratatouille e a Francesco Callori e Teento per la graditissima e prestigiosa partecipazione. Le prenotazioni sono aperte e chi vuole partecipare può rivolgersi direttamente via telefono o con whats app ai numeri 380.18.05.894 oppure 324.88.23.547“.

L’appuntamento è dunque per venerdi 24 luglio alle 21,00 sulla terrazza del Villa Eur Parco dei Pini di Roma, per uno show nel quale moda e food, arte e talento si fonderanno perfettamente.

