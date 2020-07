L’attrice e show girl Pamela Prati affascinata dai Sassi di Matera

Se scegli la Puglia per un weekend non puoi fare a meno di visitare anche i Sassi di Matera.

E così la show girl e attrice Pamela Prati ha deciso di partire domenica pomeriggio da Trani per una breve visita alla città dei Sassi, documentata da scatti e storie su Instagram.

Pamela Prati ha visitato lunedì scorso il centro cittadino, si è affacciata dal Belvedere di piazzetta Pascoli e ha scelto il pianoforte surrealista di Salvador Dalì per uno scatto scenografico in piazza San Francesco d’Assisi. Documentato su Instagram anche il suo soggiorno a Masseria Fontana di Vite.

Ecco le frasi dedicate a Matera di Pamela Prati.

“Matera…bella come ti ho vista… non potevo immaginarti”

Esistono luoghi che respiri e senti tuoi. Matera, é uno di questi… quando vengo nel Sud Italia mi sento sempre a casa.. è un sogno!♥️

“Weekend tra la Puglia e la Basilicata insieme ai miei amici, persone speciali, mi ha rigenerata. Queste sono le giornate che auguri a tutti di passare: posti meravigliosi, cibo stupendo e la cosa più importante… i sorrisi !♥️

Chi è Pamela Prati

Pamela Prati, nata Paola Pireddu, è nata a Ozieri il 26 novembre 1958. E’ una showgirl, attrice ed ex modella italiana

Dopo aver esordito come fotomodella e attrice tra gli anni settanta e ottanta, è divenuta nota al grande pubblico nel 1987, quando, notata da Pier Francesco Pingitore, ottiene il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino. Negli anni novanta è stata anche conduttrice televisiva di alcuni programmi per le reti Mediaset, come La sai l’ultima?, Scherzi a parte e Re per una notte. Dal 2001 è tornata a far parte del Bagaglino, realizzando gran parte degli spettacoli della compagnia prodotti nel primo decennio del duemila.

Nel corso degli anni si è cimentata anche nel ruolo di cantante, eseguendo all’interno delle trasmissioni diverse cover, sigle e anche brani inediti, esperienza culminata nel 1996 con la pubblicazione di un album discografico.

Per sua stessa ammissione ha più volte ammesso di aver passato un’infanzia assai complessa, “non vissuta”.[ La madre, vedova di guerra con due figli, fu abbandonata dal compagno non ancora divorziato di origini spagnole. Senza padre, Pamela crebbe dall’età di un anno e mezzo fino ai dieci in un collegio di suore a Tempio Pausania.

A 18 anni si è trasferita a Roma, ospitata dalla sorella maggiore, per trovare un lavoro in un negozio di abbigliamento come commessa. Scoperta da un fotografo, ha intrapreso la sua carriera come modella. Ha preso parte per una trentina di puntate a Playboy di mezzanotte, una trasmissione di Telealtomilanese.

Dopo aver lavorato soprattutto come fotomodella sul finire degli anni settanta, ha ottenuto alcune parti cinematografiche in commedie sexy degli anni ottanta.

Nel 1980 è apparsa sulla copertina dell’album Un po’ artista un po’ no di Adriano Celentano, guadagnando un’improvvisa popolarità[5] che l’ha portata, nel 1983, a posare per la rivista Penthouse.

È stata modella per il calendario Iveco 1982 (fotografie di Roberto Rocchi), come ragazza-copertina playmate ha inoltre posato nuda più volte anche per l’edizione italiana di Playboy (fin dal numero di maggio del 1979) e per Playmen (1983).

Gli anni del Bagaglino e del successo televisivo

Notata dal regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore, è stata da lui lanciata come soubrette della compagnia del Bagaglino.

L’esordio televisivo come primadonna è così avvenuto nel 1987 con lo show Biberon, trasmesso per tre edizioni su Rai 1, al quale seguirono nel 1991 e 1992 due edizioni di Crème Caramel. Nell’estate del 1992, insieme con il collega del Bagaglino Pippo Franco, ha condotto su Canale 5 la prima edizione di La sai l’ultima?, partecipando anche alle successive edizioni nell’estate del 1993, nell’autunno del 1994.

Per la stessa rete, nel gennaio del 1993 e nella primavera del 1994, ha affiancato Teo Teocoli nella seconda e nella terza edizione di Scherzi a parte.

Nel 1996 ha lavorato con Gigi Sabani nello show di prima serata di Italia 1 Re per una notte, e nell’estate dello stesso anno ha condotto in coppia con Pippo Franco il varietà Sotto a chi tocca, ripreso anche nell’estate 1997; del programma è stato realizzato anche uno speciale in onda la sera del 31 dicembre 1996 dal titolo Sotto a chi tocca… a capodanno. Nel frattempo, tra il 1996 e il 1997, si è esibita in teatro con lo spettacolo Bentornata passerella.

Nel 2001 è tornata come primadonna al Bagaglino con lo show Saloon e con la storica compagnia ha partecipato anche agli show Marameo del 2002, Mi consenta del 2003, Barbecue del 2004, Torte in faccia del 2005/2006 e Bellissima – Cabaret anticrisi del 2009.

Nel 2004 ha partecipato come concorrente al reality show Il ristorante, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Nell’autunno del 2008 ha ricoperto il ruolo di opinionista nella sesta edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Rai 2.

Nel 2010 è stata protagonista del cortometraggio Come se fosse facile, diretto da Alessandro Zizzo, per la cui interpretazione è stata premiata al Festival Internazionale Film a Tema Corto “Tulipani di Seta Nera”.

Nel 2011 ha partecipato alla serie TV Non smettere di sognare, nel ruolo della madre di uno degli interpreti secondari. Nel dicembre 2011 è stata soubrette nel programma di Alfonso Signorini, Kalispéra!, in onda in prima serata su Canale 5.

Il 9 dicembre 2012 ha partecipato come concorrente per beneficenza a una puntata domenicale di Avanti un altro!, programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5.

Dal 13 aprile al 18 maggio 2015 è tornata sulle scene televisive prendendo parte come concorrente alla seconda edizione del talent show Si può fare!, con la conduzione di Carlo Conti su Rai 1. Da marzo 2016 avrebbe dovuto essere una delle concorrenti dell’undicesima edizione del reality show di Canale 5 L’isola dei famosi, ma in seguito ha annunciato il suo ritiro.

Dal 19 settembre al 10 ottobre 2016 ha partecipato come concorrente alla prima edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, venendo però squalificata per numerose infrazioni del regolamento nel corso della quarta puntata.

Dal successivo 25 novembre è stata primadonna nello spettacolo della compagnia del Bagaglino Magnàmose tutto!, scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore, in scena al Salone Margherita di Roma fino al 5 febbraio 2017. Lo spettacolo è stato anche trasmesso in televisione su Canale 5 il 26 febbraio 2017 in seconda serata, in occasione del trentesimo anniversario degli spettacoli televisivi del Bagaglino.

Dal 29 novembre 2017 al 4 febbraio 2018 è tra i protagonisti dello spettacolo musicale Gran follia!, sempre assieme alla compagnia del Bagaglino di Pingitore.

Nel dicembre 2018 Pamela Prati ha dichiarato di essere in procinto di sposare un uomo di nome Mark Caltagirone: la storia della Prati e Caltagirone esplode in un caso mediatico estremamente popolare nella primavera del 2019, mentre nei mesi si moltiplicano i dubbi sulla reale esistenza dell’uomo, inesistenza infine confermata dalla stessa Prati nel maggio di quell’anno; le motivazioni del gesto non sono mai state completamente chiarite.

Il 20 maggio 2020 pubblica il suo primo libro autobiografico, intitolato Come una carezza.

Come altri personaggi televisivi degli anni settanta e ottanta ha inciso alcuni dischi, soprattutto sigle televisive. Ha fatto il suo esordio musicale nel 1980 con il 45 giri E.A.O, sigla della trasmissione televisiva Playboy di mezzanotte.

Tra le sue sigle più famose si ricordano Menealo, Que te la pongo e Mocambo Strambo scritta da Donatella Rettore e sono una rarità nel mercato da collezione di vinile, perché pubblicate anche in formato mix da 12 pollici. Molto spesso è raffigurata in pose sensuali sulla nude cover. Nel 1996 le sue velleità canore sono sfociate in un album, intitolato Il tango delle 11, pubblicato dalla RTI.

Nel 1982 si è esibita nella sigla del programma Discomare sul ritornello del brano Manette blu della cantante Oona. Cover italiana del brano Nobody wins di Elton John, cantata anche da Marta Lami (Maeva), da questa esibizione viene erroneamente attribuita anche a Pamela Prati, che come si legge nella sua discografia non ha mai inciso questo brano.

Nel 2007 è tornata alla musica incidendo il singolo Papelon. Nell’estate del 2011 ha inciso una versione house del suo brano degli anni novanta Menealo, remixata da Stefano Mezzaroma e Dj Jurij di cui è stato realizzato anche un videoclip.

Nell’estate del 2012 ha pubblicato una cover del brano di Lina Termini Ma l’amore no e il remake di un altro suo singolo degli anni ottanta Love is a holiday, sempre con Stefano Mezzaroma, insieme con il DJ e producer milanese Stefano Spagnoli.

Il 5 settembre 2014 ha pubblicato il singolo Fogo da Paixão, in collaborazione con Goondocks Project. Il 17 luglio 2015 è uscito il singolo Pensieri di te e di me.

In seguito alla sua squalifica dal reality show Grande Fratello VIP, il 14 novembre 2016 ha fatto uscire il singolo Chiamatemi un taxi, prodotto da Cristiano Malgioglio. Il 15 novembre 2019 ha inciso un nuovo singolo intitolato Corazón de vacaciones, accompagnato da un videoclip pubblicato lo stesso giorno.