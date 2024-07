Giovedì 8 agosto Daniele Silvestri sui laghi di Monticchio per un live a contatto con la natura

Da martedì 6 fino a giovedì 8 agosto 2024 le rigogliose sponde del Lago Grande di Monticchio, nel Parco Naturale Europa, ospiteranno la XXV edizione del Vulcanica Live Festival, l’appuntamento con la musica promosso a Rionero in Vulture dall’Associazione Vulcanica.

Per questa edizione del Festival volturino si esibiranno The Personagg e M.E.R.L.O.T. martedì 6 agosto, mercoledì 7 agosto sarà la volta del progetto site specific Dillo alla luna, per finire giovedì 8 agosto con Daniele Silvestri, anticipato da Casadilego.

“Siamo pronti per festeggiare questo importante traguardo temporale con un artista che con le sue originalissime riflessioni sulla vita e sui rapporti tra esseri umani ci accompagna da trent’anni” spiega Vincenzo Paolino, direttore artistico del Vulcanica Live Festival “La formula del concerto al tramonto sperimentata lo scorso anno con il live solo di Niccolò Fabi si è dimostrata una scelta appropriata ai luoghi e allo stile del nostro festival che, arrivato alla maturità, sceglie di condividere con il pubblico momenti intimi e delicati in una cornice naturale di grande valore.

Niccolò Fabi nel 2023 ha attratto mille persone provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe, ugualmente le vendite di quest’anno seguono un trend positivo a dimostrazione che, anche nelle periferie culturali come la nostra, è possibile accendere la fiamma della passione musicale in tutte le fasce d’età: organizzare il Vulcanica Live Festival significa per noi portare valore non solo al territorio strettamente rionerese ma a tutta la regione”.

Daniele Silvestri sarà a Monticchio giovedì 8 agosto con il tour Il Cantastorie recidivo: il nuovo live, fino ad aprile stabile a Roma con ben 30 repliche, prosegue i festeggiamenti per i primi 30 anni di carriera dell’artista in tutta Italia.

Il live avrà una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani. Il Cantastorie recidivo nasce per celebrare 30 anni di musica.

30 anni durante i quali Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita.

Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana.

Ad aprire il live di Silvestri Casadilego: Elisa Coclite, in arte Casadilego, nasce a Teramo nel 2003. Ha incantato giudici e pubblico della 14^ edizione di X Factor Italia, vincendola.

Ha collezionato una serie di esperienze artistiche che ne confermano il calibro: duetta con Ed Sheeran, porta la sua musica dal vivo in apertura ad artisti come Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Ben Harper, Asaf Avidan.

Ha sperimentato il linguaggio cinematografico come protagonista nel film di Fabio Mollo “My Soul Summer” ed è stata scelta da Valter Malasti come co-protagonista della versione italiana di “Lazarus”, opera rock di David Bowie che nel 2023 ha registrato più di cinquanta recite, al fianco di Manuel Agnelli e Michela Lucenti. Polistrumentista e interprete sopraffina, una voce e un carisma che rappresentano un unicum nell’attuale panorama musicale italiano.

Martedì 6 agosto alle 21:00 si esibiranno nel Parco Naturale Europa The Personagg e M.E.R.L.O.T.. M.E.R.L.O.T., classe 1998 di origini grassanesi, vive, studia e scrive a Bologna, la città in cui il pop incontra i cantautori e dove Manuel ha lanciato Ventitre, la canzone che lo ha lanciato in cima alla playlist Indie Italia di Spotify e che oggi segna tre milioni di ascolti.

The Personagg è artista di origini lucane con un repertorio di brani che attingono a variegati stili musicali con declinazioni rock’n’roll, punk, garage e folk. Il forte impatto delle sue composizioni deriva dal suo particolare sound unito a dei testi graffianti ed autoironici atti a descrivere situazioni e ambienti in cui ci troviamo a vivere.

Mercoledì 7 agosto alle 19:00 l’intramontabile musica di Vasco Rossi si unirà alla danza grazie al progetto speciale realizzato per questa venticinquesima edizione del Vulcanica Live Festival dall’Etereo Experience insieme alla scuola di danza Spazio Fondue: nella performance Dillo alla luna le più belle canzoni di Vasco Rossi si fonderanno con la danza classica e moderna per uno spettacolo magico.

Un pensiero speciale andrà ad Eugenio, grande interprete di Vasco, che con entusiasmo aveva accettato questa nuova sfida e, questa volta, canterà più forte dalle stelle.