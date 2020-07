Basilicata Tour 2020 HD, terza edizione evento Harleysti

È stato ufficializzato il “Basilicata Tour 2020 HD”. L’evento, giunto alla sua terza edizione, nasce dall’unione del gruppo “Harleysti di Basilicata” e in particolare dalla presidente Carmela Cuomo, nota come biker Val Kyrja, una delle tre uniche Harleyste donne in Basilicata, con l’idea di promuovere il territorio lucano e le tradizioni culturali così da unire due passioni: l’Harley e la propria terra.

Un vero e proprio mototurismo, basato sulla valorizzazione della cultura e dei luoghi affascinanti della Basilicata.

Il tour partirà il 13 Agosto da Potenza.

I rides saranno di tipo itinerante, organizzati per 4 giorni attraverso le bellezze naturali della Basilicata, con viste mozzafiato, percorsi e attrazioni da scoprire, tesori perduti e antiche civiltà.

I partecipanti potranno inoltre godersi, nel rispetto delle norme anti-Covid19, gli eventi in programma, assaporare la cucina lucana, acquistare prodotti artigianali locali il tutto ammirando le bellezze della nostra Basilicata.

Mercoledì 12 Agosto i bikers arriveranno a Potenza con un ride previsto nel tardo pomeriggio per visitare il capoluogo della Regione Basilicata.

Il giorno seguente, il 13 Agosto, si dirigeranno verso il Vulture-Melfese con visita alle cascate di San Fele e dei laghi di Monticchio prima di dirigersi verso Matera da dove ripartiranno la mattina seguente per dirigersi verso Tursi e Colobraro.

Qui, dopo aver visitato la Rabatana, candidata a Patrimonio Unesco ed aver assistito a Colobraro allo spettacolo “Sogno di una notte a quel Paese”, pernotteranno nella città di Pierro nella serata di Venerdì 14 Agosto per poi ripartire la mattina seguente, il 15 Agosto, alla volta di San Costantino Albanese dove vivranno la magia e l’adrenalina del Volo dell’aquila per poi fare rafting sul fiume Lao e concludere il tour Domenica 16 Agosto sotto la protezione del Cristo di Maratea nella splendida perla del Tirreno.

Un tour meraviglioso, insomma, che saprà accontentare tutti i tipi di turismo che la nostra Regione può offrire e che bisogna cogliere e valorizzare in maniera decisa e determinata.

Le iscrizioni per la terza edizione del Basilicata Tour sono aperte.

Per info collegarsi sulla pagina Facebook Harleysti di Basilicata o sul sito web www.harleystidibasilicata.com.