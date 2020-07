Maltempo, allagamenti nel Potentino: vigili del fuoco a lavoro

Nove squadre dei Vigili del fuoco, con nove autopompe e nove fuoristrada (in totale 45 unità) sono impegnati in provincia di Potenza per fronteggiare le conseguenze del maltempo che si è abbattuto oggi in Basilicata . I Vigili del fuoco hanno soccorso automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto a causa dell’acqua, a Vaglio (Potenza), dalla grandine, ad Atella (Potenza), per alberi caduti sulla strada, a Potenza.

A Sant’Arcangelo verso le 13:00 una bomba d’acqua ha interessato tutto il territorio della cittadina lucana, provocando diversi allagamenti che hanno richiesto l’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco arrivati da Villa D’Agri,San Chirico Raparo e Lauria, immediato anche l’intervento dei Cababinieri. L’area più colpita è tra Sant’Arcangelo San Chirico Raparo e Missanello più di venti le richieste di intervento, in particolare si segnalano danni all’Istituto Superiore “Carlo Levi” di Sant’Arcangelo, al momento non risultano persone coinvolte.

Una violenta grandinata ha creato danni alle colture .Danni a vigneti vengono segnalati anche nella zona di Forenza .

Seguiranno aggiornamenti.