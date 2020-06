Consiglio, convalida definitiva della consigliera Carlucci

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi nel pomeriggio di oggi, ha proceduto alla convalida definitiva nella carica di consigliere regionale di Carmela Carlucci del Movimento 5 stelle.

La Carlucci, in seguito alla sentenza del Tar Basilicata del 16 gennaio 2020, ha sostituito nella carica di consigliere Gino Giorgetti, candidato del Movimento 5 stelle di Melfi. Il Tar, dopo il riconteggio e la rideterminazione delle preferenze nella sezione elettorale 9 di Rionero in Vulture, ha corretto l’atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale del 16 aprile 2019.

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha reso noto all’Aula il deliberato della Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità con il quale si prende atto che per la consigliera Carmela Carlucci non sussistono cause ostative alla carica.

Dopo una breve pausa e in seguito alla Conferenza dei capi gruppo il presidente Cicala ha aggiornato i lavori a giovedì prossimo, 25 giugno, alle ore 10.00.