BASENTANA, MERRA: AVANZANO VELOCEMENTE LAVORI PER SPARTITRAFFICO

“Avanzano i lavori di posa dello spartitraffico lungo la Basentana: a distanza di nemmeno dieci giorni dall’ultimo Osservatorio regionale per i lavori pubblici, che avevo convocato e presieduto il 6 dicembre scorso, si iniziano a vedere i primi risultati importanti della concertazione fra l’amministrazione regionale e l’Anas che ho fortemente voluto”.

Ad affermarlo, l’assessore regionale Donatella Merra, che parla di “positive indicazioni, giunte nell’ambito dall’azione di costante monitoraggio messa in campo insieme agli uffici della direzione Infrastrutture e Mobilità”.

“Siamo costantemente in contatto – ha proseguito l’esponente della giunta lucana – con Anas e ditta appaltatrice dei lavori: ci hanno documentato una positiva accelerazione delle opere di posa dello spartitraffico”.

Si tratta, nello specifico, dei lavori di installazione di una barriera del tipo Nda, che per il suo posizionamento non richiede l’allargamento della carreggiata e che rientra in un appalto ottenuto da Anas pari a 40 milioni di euro grazie a un accordo-quadro ddl gennaio 2021.

“Dobbiamo recuperare assolutamente – ha detto ancora l’assessore Merra – il tempo che si era perso a causa della pandemia e dei problemi relativi alla fornitura dei materiali per la costruzione e il posizionamento di diversi chilometri di barriera.

L’installazione della barriera è già iniziata all’altezza di Bernalda, ma ora dobbiamo rispettare la tabella di marcia, in modo da completare i lavori entro il primo trimestre del 2023.

La sicurezza degli utenti – ha concluso Merra – è al primo posto per noi”.