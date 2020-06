Ugl Matera: “Solidarietà a Piero Quarto”.

L’Ugl Matera esprime vicinanza all’amico, al giornalista materano Piero Quarto dopo il messaggio intimidatorio rilasciato sulla sua auto. Il grave gesto, il vile atto intimidatorio compiuto contro il giornalista de Il Quotidiano del Sud, non deve essere sottovalutato. Certo che gli inquirenti faranno presto luce sull’accaduto, tutta la solidarietà – lo dichiara Pino Giordano Segretario Provinciale Ugl Matera – mia e di tutti i dirigenti sindacali a Piero, ai suoi familiari a tutto il mondo dei giornalisti, invitandolo a proseguire, con serenità e coraggio il proprio percorso con libertà di determinazione e scelta, come ha fatto fino ad oggi. Non si deve – prosegue il sindacalista – mai dare la sensazione di abbassare la guardia davanti a chi pensa di poter prevaricare usando l’arma della paura. Quarto racconta la verità sul ‘Il Quotidiano del Sud’, raccontare le verità fa paura. Infastidisce il potente di turno, mette in ansia il colletto bianco, fa arrabbiare il mafioso. Colpire i giornalisti sembra diventato dopo il calcio lo sport più praticato in Italia ma non solo, purtroppo. Gli strumenti adoperati sono diversi ma l’effetto desiderato è sempre lo stesso: far chiudere il taccuino. L’Ugl si dichiara disponibile a fare fronte comune con le istituzioni, con la società civile – conclude Giordano – per respingere ogni forma di violenza e prepotenza mafiosa e la reazione di tutta la parte onesta della società non può che essere compatta e unitaria “

