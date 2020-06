Italiaonline sbarca su Alexa con ‘I 100 borghi del cuore’

Italiaonline presenta ‘I 100 borghi del cuore’ serie in podcast che esplora le bellezze nascoste italiane attraverso cento tra i suoi borghi rappresentativi. ‘I 100 borghi del cuore’ – scelti dal SiViaggia, verticale dedicato ai viaggi dell’internet company – è una skill fra quelle presenti nello Skill Store Amazon (amazon.it/skills) e attivabile su Echo Auto e su tutti i dispositivi Echo di Amazon.

Come riporta una nota, il progetto è stato pensato come uno strumento per i viaggiatori che possono ascoltarlo in auto mentre sono alla scoperta degli angoli più belli della penisola: la storia e le curiosità dell’Italia nascosta; la natura, le bellezze artistiche e l’ottima gastronomia.

Se ci si trova in una provincia e si vuol sapere quali sono i borghi vicini, basta chiedere a ‘I 100 borghi del cuore’ di SiViaggia quali sono quelli più prossimi.

Oppure, se si vuole semplicemente un suggerimento, si può chiedere consiglio alla skill: SiViaggia ed Echo Auto condurranno l’utente alla scoperta di uno dei 100meravigliosi angoli d’Italia per viverne appieno l’atmosfera, l’arte e le prelibatezze della cucina locale.

I podcast sono accompagnati da schede su SiViaggia.it che da sempre ha parlato con interesse dei borghi più belli d’Italia.

È possibile abilitare la skill pronunciando ‘Alexa, apri cento borghi’. In alternativa è possibile attivarla tramite lo Skill Store su Amazon.it, sulla pagina ‘100 borghi del cuore di SiViaggia’, oppure tramite l’app di Alexa, all’interno della sezione ‘Skill e giochi’.

“Gli avvenimenti degli ultimi mesi ci hanno portato a guardare il nostro Paese con occhi diversi e a reinnamorarci di tanti posti che forse davamo quasi per scontati.

Come conseguenza di tutto ciò c’è un desiderio di riscoperta delle nostre località più caratteristiche, e non solo per le recenti raccomandazioni a limitare i viaggi al territorio nazionale.

Il progetto de I 100 borghi del cuore nasce molto tempo fa, ma siamo felici di poter rispondere a un nuovo bisogno dei nostri utenti e di essere loro vicini sui device che usano quotidianamente con contenuti utili, attuali, e di grande qualità”, ha dichiarato Domenico Pascuzzi, marketing director publishing di Italiaonline.