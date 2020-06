In arrivo contributi per le bollette dell’acqua

POTENZA, 18 GIU – Un avviso pubblico per ottenere “un contributo integrativo sui costi dell’acqua, rivolto ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico”, è stato presentato ai giornalisti stamani, a Potenza.

Si tratta in sostanza di un’ulteriore misura rivolta alle fasce sociali più colpite dalle conseguenze dell’epidemia di coronavirus.

Il bando sarà valido da luglio per le famiglie residenti nei comuni della Basilicata “che abbiano un indicatore Isee in corso di validità non superiore a diecimila euro, che sale a 20 mila euro nel caso di nuclei familiari con più di tre figli a carico”.

L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa.

(ANSA)