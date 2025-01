Treni, rischio disagi nel weekend per chi deve viaggiare, sciopero di 24 ore dalle 21 di sabato

Weekend a rischio per chi si deve spostare in treno per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs dalle ore 21 di sabato 25, alle ore 21 di domenica 26 gennaio, proclamato da Cub Trasporti, Usb e Sgb.

Trenitalia ha spiegato che lo sciopero potrebbe avere un impatto “significativo” sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale.

“Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dell’agitazione sindacale – prosegue il comunicato -.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio”.

“Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’App di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina lungo la linea convenzionale Firenze-Roma tra Compiobbi e Pontassieve (Firenze) a causa di un furto di rame.

Sulla questione è intervenuto anche il ministro dei Trasporti Salvini. “Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni”.

Così il vicepremier in un post su X. “La notizia rassicurante – aggiunge – è che, dopo l’esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall’alta velocità. Non abbassiamo la guardia”.

ANSA