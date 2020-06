La RAI cerca 80 nuovi dipendenti: 4 posti come tecnici anche in Basilicata

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. promuove un’iniziativa di selezione per titoli e prove, finalizzata a individuare 80 risorse da inserire in Azienda con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Tecnico della produzione. Considerato l’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ed in coerenza con le vigenti misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus, la procedura selettiva verrà svolta esclusivamente in modalità a distanza.

Si riporta, a seguire, la declaratoria relativa alla posizione ricercata: Tecnico della produzione. 4 posti sono riservati per la Basilicata. Ma è possibile fare domanda per tutte le regioni.

Cliccando qui, sarà possibile visualizzare tutte le info e conoscere come presentare la domanda.

La scadenza è fissata per il 19 giugno 2020.