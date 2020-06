GRANDE SUCCESSO PER LA SESTA EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA “LE PAROLE DELLA LIBERTA”

La premiazione della sesta edizione del concorso “Le Parole della Libertà”, seconda a livello nazionale, si è svolta giovedì 11 Giugno in diretta streaming a cura dell’associazione ASD Academy Tursi, con il Patrocinio del Comune di Tursi ed il sostegno del Gal Start 2020.

L’Asd Academy Tursi si occupa della formazione sportiva ed educativa di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

L’associazione cerca di trasmettere costantemente ai ragazzi i giusti valori, l’autostima, il senso di responsabilità, l’amicizia, la lealtà, il rispetto reciproco, la condivisione, l’obiettivo comune, la sana competizione e in modo particolare il sentirsi delle persone libere.

La premiazione è avvenuta, dopo un’attenta valutazione degli elaborati da parte di una giuria “in rosa” di qualità formata da esperti e docenti che hanno ottenuto diversi riconoscimenti in campo letterario e poetico, presieduta da Novella Capoluogo e composta da Maria Antonella D’Agostino e Rosa Sarubbi.

Nonostante le limitazioni e la chiusura delle scuole a causa del Coronavirus, la partecipazione anche quest’anno è stata molto cospicua da tutta Italia.

Nello specifico hanno preso parte alla manifestazione i seguenti istituti:

Istituto Comprensivo “I. Morra” San Giorgio Lucano

Istituto Comprensivo “A. Pierro” di Tursi

Istituto Comprensivo “L. Milani” di Policoro

Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” Montalbano Jonico

Istituto Comprensivo Poliziano di Firenze

Istituto Comprensivo “Il Principe” di San Casciano V.P. Firenze

Istituto Comprensivo “Colozza di Frosolone” Cantalupo nel Sannio – Isernia

Istituto Comprensivo Amendolara Plesso di Oriolo

Istituto Comprensivo “Angelica Balabanoff” di Roma

Istituto Comprensivo Serve di Maria di Campi Bisenzio Firenze

I.S.I.S. “L.Sinisgalli” di Senise

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Aulla

Liceo Classico “Cavour” di Torino

Per evitare di frenare la creatività imponendo un tema determinato, si è nuovamente optato per un tema libero per le composizioni poetiche, proprio per permettere una maggiore libertà d’espressione e far avvicinare più persone possibili a questa nobile arte.

Gli interventi sempre illuminanti degli ospiti Aurelio Pace e Roberto De Giorgi, hanno arricchito un parterre di contributi musicali composto dal maestro Francesco Muscolino e dai giovani Angelica Sanquirico, Ylenia Mango, Ilena Rosa Stigliano ed il Coro Polifonico Regina Anglonensis che attraverso i loro intermezzi musicali hanno reso ancor più bella una serata tanto speciale quanto inusuale.

Niente sala gremita e niente flash di fotografi ma comunque la partecipazione è stata elevata con punte di quasi un centinaio di spettatori collegati e più di 3000 visualizzazioni raggiunte durante le due ore abbondanti di diretta.

A presentare la serata è stato il giornalista Salvatore Cesareo mentre le poesie sono state lette, oltre che dalle componenti della giuria, anche dalla poetessa Rosa Gialdino.

I saluti del presidente onorario e organizzatore della manifestazione Federico Lasalandra, del Sindaco di Tursi Salvatore Cosma e del neo presidente dell’Academy Salvatore Vita, hanno completato un quadro ricco, ben assortito e variegato.

Di seguito i premiati nelle categorie partecipanti:

Sezione “Scuola Primaria” (Classi 3^-4^-5^ Elementare)

3° Premio

“La mia Famiglia” di Francesco Lista – Ist. Compr. “L.Milani” Policoro

2° Premio

“I Bambini di Auschwits” di Fabian Guarino – Ist. Compr. “L.Milani” Policoro

1° Premio

“Un dono immenso” di Mattia Pastore Ist. Compr. “L.Milani” Policoro

Sezione “Scuola Secondaria di 1 grado” (Scuole Medie)

3° Premio

“Un Amico Speciale” di Sofia Di Maio – Ist.Compr. “L. Milani” Policoro

2° Premio

“I colori dei fiori” di Antonella Pia Puzone – Ist.Compr. “L. Milani” Policoro

1° Premio

“Alla cortese attenzione della mia cara e bella Roma” di Alice Fanetti – Ist. Compr. “Angelica Balabanoff” Roma

Sezione “Scuola secondaria di 2 grado” (Istituti Superiori)

3° Premio

“Messaggera” di Lucia Cicci – Liceo Classico “Cavour” Torino

2° Premio

“Sguardo di Maria” di Lucia Cicci – Liceo Classico “Cavour” Torino

1° Premio

“La mossa Vincente” di Lucia Cicci – Liceo Classico “Cavour” Torino

Premi Speciali

Premio Rosa:

“L’arcobaleno” di Sara Kaziu – Ist. Comprensivo “A.Pierro” Tursi

Premio Città Di Pierro:

“Poesia” della classe 4 b – Istituto Comprensivo “N.Fiorentino” Montalbano j.co