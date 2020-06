Caggiulino Lucanum a Potenza

Ed ecco la nona puntata del cartoon Caggiulino Lucanum realizzato dalla PMI innovativa materana iInformatica S.r.l.s. con il patrocinio delle Pro Loco Unpli della Basilicata all’interno delle iniziative del progetto d’innovazione territoriale “Lucanum”.

Il simpatico cagnolino grigio e bianco col cappello con sopra la Basilicata – fanno sapere Rocco Franciosa Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata e Vito Santarcangelo amministratore iInformatica – in questa avventura ci porterà alla scoperta di Potenza, capoluogo di Regione della Basilicata.

Caggiulino ci fa subito notare che Potenza nasce a ridosso del fiume Basento, il terzo fiume più lungo dell’Italia Meridionale. Il fiume è sormontato dal Ponte Musmeci, ponte futuristico candidato a Patrimonio Unesco e prima opera di architettura contemporanea in Italia ad essere stata riconosciuta Bene Culturale.

La visita della città prosegue con la poesia di Nicolò Montesano, omaggio alla storia di Potenza, protagonista del risorgimento meridionale, che si è sempre rialzata dalle difficoltà a conferma del suo leone simbolo dello stemma cittadino. Portandoci alla scoperta del capoluogo lucano, – proseguono Rocco Franciosa Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata e Vito Santarcangelo amministratore iInformaticaci – Caggiulino mostra la statua di San Gerardo della Porta, vescovo della città nel lontano 1100, a cui è devota la città e che è ricordato per l’episodio leggendario della cacciata di un esercito di Turchi espletata tramite la sua intercessione miracolosa

quando la città fu attaccata durante il medioevo. Con questo racconto Caggiulino ci saluta e ci rimanda al prossimo episodio. Il nuovo cartoon realizzato da Angelo Cucina con Alessandro D’Alcantara e Demetrio Cavara

è un omaggio al capoluogo di regione lucano, dove il progetto Lucanum è stato particolarmente apprezzato

ed è diventato simbolo di orgoglio territoriale per i ragazzi dell’Istituto Leonardo da Vinci-Nitti,

che proprio da Caggiulino vengono ringraziati pubblicamente in questo episodio. Con questo episodio, la società siculo-lucana iInformatica (il cui amministratore è Vito Santarcangelo) insieme al comitato regionale delle Pro Loco Unpli Basilicata (rappresentato dal presidente Rocco Franciosa) continuano nella sinergia vincente al servizio del territorio, che ha visto in questo periodo anche l’attivazione gratuita dei progetti iPlaya e iOrdino per la ripresa delle attività balneari e ricettive lucane in compliance Covid-19.