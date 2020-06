Alesandra Amoroso: nuovo singolo in arrivo

Alesandra Amoroso attende con i fan l’arrivo dell’estate e lancia sui social un contest diventato virale im poche ore. “Quest’estate ho voglia di…” a cui i nominati devono rispondere di volta in volta. Alessandra scrive che ha voglia di entusiasmo e poi passa la palla ai suoi fan e amici. Nelle sue storie nomina Emma Marrone e i Boomdabash con cui Alessandra ha dominato le classifiche estive lo scorso anno con “Mambo salentino”.

In poche ore la domanda e le storie fanno il giro di Inastagram con un passaparola e un botta e risposta che coinvolge tutti, dalla big family ad altri artisti tra cui anche Tiziano Ferro che con Ale ha un feeling speciale.

Non ci resta che aspettare altri indizi e notizie da Alessandra che dopo la quarantena è tornata in salento per riabbracciare la sua famiglia e la sua nipotina.