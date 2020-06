“La maskerina”, nuovo accessorio quotidiano e fonte di ispirazione musicale

Testo tra serio e faceto, scritto e composto di getto dal cantautore siciliano, Riccardo Trovato, durante il periodo di lockdown in Italia. Chi avrebbe mai immaginato di ritrovarsi recluso in casa? In fondo cosa c’è più importante della libertà? Probabilmente nulla. Quindi perchè non abbandonare le diatribe su chi ha ragione e chi torto e ricominciare da zero rivedendo totalmente tutto all’interno delle nostre vite e abitudini? Tra fake news, complotti e caccia agli untori, talvolta rappresentati da semplici “runner” l’essenziale era sotto ai nostri occhi e non ce ne rendevamo conto, la “normalità” e la “libertà”.

Quella normalità così tanto noiosa iniziava a far sentire la sua mancanza, probabilmente questa per prima andrebbe rivista sotto un’ottica differente, si tratta di qualcosa di immateriale, così come anche la libertà.Trovare maggiore consapevolezza sul reale valore del tempo e della vita dovrebbe essere uno spunto utile fornitoci dal lockdown.

Il brano è un frullato di messaggi positivi ed un invito a vivere e gioire di ciò che già si ha, ma che spesso si ignora.

“La maskerina” si presenta all’ascoltatore come un mix di rock, funk e pop e vede la collaborazione alla batteria di Herry Found, batterista che per oltre una decade ha affiancato il cantautore nei Karbonica.

Riccardo Trovato è un cantautore catanese. Le radici della sua musica si agganciano a quel filone classico della musica pop e rock sviluppatosi a partire dalla metà anni 60 ed evolutosi fino agli anni 90. Il percorso solista è la vera novità del suo iter musicale, iniziato per gioco nel 2004 e che oggi lo vede ripartire con l’entusiasmo di sempre, con l’obiettivo di fare la musica che a lui piace, senza compromessi e mettendo in primo piano il divertimento e il piacere che la musica dovrebbe saper donare sia a chi la ascolta che a chi la fa.

