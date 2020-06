Fratelli D’Italia-Alleanza Nazionale sezione territoriale di Senise aperto il tesseramento 2020-2021

Sono aperti i tesseramenti 2020-2021 della sezione territoriale (Senise) di Fratelli D’Italia-Alleanza Nazionale

Si rinnova l’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio.

“L’attività politica di Fratelli D’Italia-Alleanza Nazionale sta riscuotendo sempre maggiori consensi a livello Nazionale, è l’unico partito nello scenario politico italiano in costante crescita, risultato che premia la sua linea chiara e coerente. Consensi in crescita anche nel senisese e nella provincia intera. Sempre più persone si stanno avvicinando al nostro movimento, sempre più sono quelle che aderiscono ai nostri progetti. Chiunque voglia entrare a far parte della nostra comunità può farlo tesserandosi al partito” .

Proprio in questi giorni il partito sta promuovendo la sua campagna di adesioni. Tutti quelli che credono nei valori che Fratelli D’Italia – Alleanza Nazionale porta avanti può mettersi in contatto ai seguenti numeri :348 5487359- 338 4285386- 320 6793123-328 3283506 . O recarsi in sede presso la sezione di Senise in Corso Garibaldi 277 nei seguenti giorni: martedì dalle ore 18:00 alle 19:00 e giovedì dalle 18:00 alle 19:00.

Il portavoce cittadino

Giuseppe Gigliuto