DA VENERDI’ 29 MAGGIO IN RADIO EVOLVE ALBA CON IL SINGOLO “RINCORRIMI”

Il brano Rincorrimi parla di una storia d’amore e descrive l’esatto attimo in cui i due amanti arrivano ad un bivio, là dove stanno per perdersi. Solo nel momento della rottura uno dei due cerca di fermare questo solco e spiegare perché, cambiando le velocità ed abbandonando la paura, potrebbe riesplodere l’infinito di questa storia

…e allora “Rincorrimi, più forte”!

Il brano è accompagnato da un videoclip al quale è strettamente legato e mostra la “rincorsa” dei due amanti nel cercare di comunicare il loro messaggio, dove il cambio di velocità è espresso con colori e posizioni differenti.

Evolve Alba

Il percorso degli Evolve Alba parte nel 2018 da un’idea di Nicola Lazzaro (Chitarra / Voce / Synth) e Nicola Ongania (Chitarra solista), al quale si uniscono Luigi Carrai (Batteria) e la polistrumentista Melissa Sgorlon (Basso/Cori).

Gli Evolve Alba si distinguono per un’impronta Elettronica e Rock, a volte vicina alla Rock Dance, sempre con la voglia di urlare al mondo che qualcosa non funziona, o che funziona così bene da poter estinguere in fretta il pianeta.