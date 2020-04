Basilicata: Zero contagi per il terzo giorno consecutivo

In Basilicata per il terzo giorno consecutivo la task force regionale non ha registrato contagi da Covid-19. In particolare, ieri sono stati analizzati 442 tamponi, tutti negativi. Attualmente i casi lucani confermati sono 193 (12 in meno di ieri), 25 i morti e 147 i guariti. Le persone ricoverate a Potenza e a Matera, nei due principali ospedali della regione, sono 55, delle quali quattro nel reparto di terapia intensiva del “Madonna delle Grazie” della Città dei Sassi.