La Basilicata si conferma a ‘contagi 0’

POTENZA, 28 APR – Per il secondo giorno consecutivo (il quarto dall’inizio dell’epidemia), in Basilicata non si sono registrati contagi da coronavirus: lo ha reso noto la task force regionale, sottolineando che il dato si riferisce all’analisi di 525 tamponi (rispetto ai 287 di 24 ore prima).

Attualmente in Basilicata i casi confermati sono 205 (ieri 217), i morti 25 (come ieri) e i guariti 136 (ieri erano 124).

Le persone ricoverate sono 63 (di cui sette in terapia intensiva), quelle in isolamento domiciliare 142.

(ANSA)