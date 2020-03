La task force regionale, a seguito di una ulteriore verifica sui dati forniti in mattinata dall’azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, comunica che è solo uno il caso di contagio registrato nella giornata ieri a Sant’Arcangelo e non due come riferito in precedenza.

Con questo aggiornamento, i casi di contagio da Covid-19 confermati in tutta la regione sono 210 su un totale di 1833 tamponi analizzati.