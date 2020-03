Coronavirus:in Basilicata i contagiati sono 170

POTENZA, 28 MAR – Sono 170 i casi di coronavirus finora accertati in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri sono stati esaminati 167 tamponi, dei quali 138 sono risultati negativi e 29 positivi.

Tra questi 29, vi sono anche quelli di undici persone della struttura di riabilitazione “Don Gnocchi” di Tricarico (Matera), uno dei tre comuni, insieme ad Irsina e Grassano (Matera), inseriti ieri sera nella nuova “zona rossa” lucana disposta, con un’ordinanza, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Nei giorni scorsi, il governatore lucano aveva deciso anche la “chiusura” di Moliterno (Potenza). In totale – secondo quanto reso noto nel comunicato di aggiornamento quotidiano diffuso dall’ufficio stampa della Giunta regionale – finora in Basilicata sono stati esaminati 1.421 tamponi.

Sono invece 125 le persone in isolamento domiciliare e 45 quelle ricoverate, di cui 19 in terapia intensiva. Finora, in regione, sono state registrate tre morti legate al coronavirus e una guarigione.

