SENISE: incendio in un appartamento

Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 8:00 di questa mattina in via Santa Maria delle Grazie per domare un incendio divampato all’ultimo piano di un appartamento . Sul posto anche i Carabinieri e i volontari della Protezione Civile Gruppo Lucano.

La casa in cui è scoppiato l’incendio fortunatamente non era abitata mentre in quella adiacente, vive una famiglia che è stata allertata e fatta allontanare.

Le cause sono ancora in via di accertamento ma pare che l’incendio si è propagato da un comignolo.