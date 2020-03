Coronavirus: in Basilicata 71 casi

POTENZA, 21 MAR – Sono 71 i casi di coronavirus finora accertati in Basilicata: degli ultimi 76 tamponi analizzati, nove sono risultati positivi. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che in totale sono stati esaminati 629 campioni.

In serata, in un post pubblicato su facebook, il presidente della Regione, Vito Bardi, ha scritto che “in Basilicata stiamo facendo il possibile e l’impossibile per contenere il contagio, ma serve il contributo di ognuno: rispettiamo le norme. Tutti, nessuno escluso”.

(ANSA)